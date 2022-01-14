Цифровая платформа для малого бизнеса заработает в пилотном режиме в феврале

Цифровая платформа поддержки малого и среднего бизнеса заработает в пилотном режиме в феврале текущего года. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на всероссийском форуме семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!».

Так, по его словам, «цифровая экосистема» для малых и средних предпринимателей позволит лучше ориентироваться в существующих мерах поддержки тем, кто только планирует открыть свое дело.

«Через такую платформу можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться специальными сервисами. Подобрать кредиты и оформить на них заявку. Уже с февраля запустим ее в пилотном режиме», — сказал Мишустин.

Завершая свое выступление на форуме, Мишустин назвал семейный бизнес в России «перспективным направлением» и пожелал предпринимателям успехов.