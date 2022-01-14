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Официальный курс доллара повысился на 1 рубль 20 копеек, евро — на 1 рубль 43 копейки

14.01.2022 13:19
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 15 января.

Курс доллара повысился на 1 рубль 19,82 копейки, составив 75,7668 рубля (74,5686 рубля на 14 января). Курс евро вырос на 1 рубль 43,38 копейки, до 86,8894 рубля (85,4556 рубля на 14 января).

На валютных торгах Московской биржи на 12:50 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 20 копеек и составил 76,05 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 19 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,14 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 75,6—76,44 рубля за доллар и 86,68—87,65 рубля за евро.

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