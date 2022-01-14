Набиуллина выделила основные вызовы для глобальной экономики в новых условиях

Низкий экономический рост, высокая инфляция и ESG-переход являются структурными и макроэкономическими вызовами для государств в условиях сложившейся глобальной неопределенности, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии Гайдаровского форума «Россия и мир: макроэкономические приоритеты».

«Некоторые эксперты называют нынешнюю ситуацию беспрецедентной неопределенностью. Но думаю, что вызов для глобальной экономики, при всем разнообразии для разных стран, единый — как обеспечить экономический рост и темпы экономического роста. Потому что ожидания по темпам роста ниже, чем были у нас, например, в 2000-х или 2010-х годах», — рассказала она.

Структурные изменения, такие как диджитализация, новые формы занятости и энергетический переход, могут дать стимулы для экономического роста. Но как это будет сочетаться с теми макроэкономическими проблемами, которые накоплены в мире, пока неизвестно, добавила глава ЦБ. Среди них — высокая глобальная инфляция. «Сейчас остро стоит выбор для многих стран, что поддерживать — финансовую стабильность или ценовую стабильность одними и теми же инструментами. Многие центральные банки, даже те, которые долго вели абсолютно мягкую денежно-кредитную политику, показывают свою готовность повышать ставки в ответ на рост инфляции. К чему это приведет с точки зрения обслуживания долгов, государственных, корпоративных, домохозяйственных — это огромный вызов», — пояснила Набиуллина.

Лента новостей Набиуллина: без повышения ключевой ставки инфляция в России могла быть выше на 4 п. п. Инфляция в РФ могла бы быть выше текущих уровней на 4 процентных пункта без предпринятого Банком России ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты», организованной на Гайдаровском форуме. 14.01.2022 12:20

По мнению главы ЦБ, в этом отношении в России макроэкономическая ситуация лучше, однако в стране есть свои вызовы для поддержки роста экономики. «Мы вышли уже на доковидные тренды и у нас стоит вопрос — как и за счет чего мы будем расти. На мой взгляд, здесь несколько вызовов. Первое — это состояние рынка труда, потому что мы видим дефицит уже и низкоквалифицированной рабочей силы, который можно частично решать за счет миграции, но структурные сдвиги послепандемические привели к еще большему спросу на такую рабочую силу, поэтому это вопрос достаточно острый», — рассказала она.

В качестве вызова для мира, и России в частности, глава ЦБ выделила ESG-переход, который показал, что «риски для инвесторов в мире растут». «Риски для инвесторов растут, потому что произошли структурные сдвиги, и непонятно, как после пандемии будут развиваться спрос на ту или иную продукцию, а также как будет реализовываться ESG-переход для инвесторов», — сказала Набиуллина, заключив, что в этом смысле оправданно расширение государственно-частного партнерства и разделение таких рисков между государством и бизнесом.