Мишустин: новый закон о наследственных фондах поможет урегулировать конфликты интересов

Новый закон, позволяющий передавать наследство с помощью личных фондов и не делить его на части, поможет сохранять частные предприятия и урегулировать конфликты интересов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с предпринимателями в рамках Всероссийского форума семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!»

Один из участников встречи спросил главу Кабмина, не планируется ли изменить законодательство о наследовании бизнеса, чтобы дело можно было передавать наследникам без дробления на части. Мишустин пояснил, что этот вопрос уже решен. «С 1 марта начнет действовать новый закон, который <...> даст возможность либо на определенный срок, либо бессрочно создавать личные фонды и передавать [туда] свое имущество с утвержденными условиями функционирования этого фонда, который потом можно трансформировать в наследство, чтобы не делить имущество», — рассказал председатель правительства.

Инициатива также позволит супругам создавать совместные фонды. «Здесь, конечно, вопрос ответственности и конфликта интересов тоже будет урегулирован, — добавил премьер. — Это очень важное законодательное изменение позволит в первую очередь частным предприятиям сохранить бизнес и понимать, как дальше он будет развиваться, передавать [дело] своим детям, внукам».

В случае необходимости предприниматели также смогут определять, кто из наследников «должен получить чуть больше или чуть меньше — в зависимости от того, какой вклад в том числе и дети, и родственники вносят в этот общий бизнес», пояснил Мишустин.