Все новости

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом 0,4% ВВП

14.01.2022 13:44
1 609
Время прочтения: 1 минута
Источник
Интерфакс

Федеральный бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом 0,4% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Ранее он не исключал, что бюджет может быть исполнен с профицитом в размере 0,5% ВВП. «С небольшим профицитом. Все будет зависеть от активности наших министерств и ведомств в тратах бюджета в последние дни. Мы считаем, что в пределах 0,5% будет профицит», — говорил министр.

Изначально на прошлый год был запланирован дефицит в размере 2,4% ВВП. Затем Минфин озвучивал оценки около 1% ВВП. Также Силуанов не исключал, что бюджет может быть сбалансированным.

В январе — ноябре 2021 года федеральный бюджет, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в 2 трлн 337,6 млрд рублей, в ноябре его размер составил 40,545 млрд. Плановые показатели по доходам на год по итогам 11 месяцев были перевыполнены — 22 трлн 438,88 млрд рублей, или 119,6% к общему утвержденному объему на год. Расходы же исполнены на 93,4% (20 трлн 101,26 млрд рублей, или 80,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86