Опрос: каждый десятый россиянин надеется на прибавку к зарплате до 10 тыс. рублей в 2022 году

Каждый десятый россиянин рассчитывает, что зарплата в 2022 году повысится на 10 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», участие в котором приняли более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

По данным опроса, на прибавку до 20 тыс. рублей в месяц рассчитывают 19% участников исследования, а 17% хотели бы получать до 30 тыс. рублей сверх сегодняшней зарплаты. Еще 10% опрошенных хотели бы, чтобы их зарплата повысилась на 40 тыс. рублей, а 12% рассчитывают, что повышение составит до 50 тыс. рублей. При этом 29% респондентов рассказали, что хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей сверх текущего дохода.

Брать на себя больше работы ради прибавки к зарплате готовы почти три четверти опрошенных (73%). При этом почти столько же респондентов (74%) считают, что их зарплата ниже, чем у других специалистов того же уровня по России.

Из тех, кто считает, что работодатели им недоплачивают, 7% респондентов уверены, что получают на 10% меньше. Треть опрошенных (32%) отметили, что им платят на 10—30% меньше. Еще 38% участников исследования рассказали, что, по их мнению, недополучают 30—50% доходов, а 23% — более 50%.

Отмечается, что полностью довольны своей зарплатой и не хотели бы получать никаких прибавок только 3% опрошенных.