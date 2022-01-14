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Опрос: каждый десятый россиянин надеется на прибавку к зарплате до 10 тыс. рублей в 2022 году

14.01.2022 14:03
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Каждый десятый россиянин рассчитывает, что зарплата в 2022 году повысится на 10 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», участие в котором приняли более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

По данным опроса, на прибавку до 20 тыс. рублей в месяц рассчитывают 19% участников исследования, а 17% хотели бы получать до 30 тыс. рублей сверх сегодняшней зарплаты. Еще 10% опрошенных хотели бы, чтобы их зарплата повысилась на 40 тыс. рублей, а 12% рассчитывают, что повышение составит до 50 тыс. рублей. При этом 29% респондентов рассказали, что хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей сверх текущего дохода.

Брать на себя больше работы ради прибавки к зарплате готовы почти три четверти опрошенных (73%). При этом почти столько же респондентов (74%) считают, что их зарплата ниже, чем у других специалистов того же уровня по России.

Из тех, кто считает, что работодатели им недоплачивают, 7% респондентов уверены, что получают на 10% меньше. Треть опрошенных (32%) отметили, что им платят на 10—30% меньше. Еще 38% участников исследования рассказали, что, по их мнению, недополучают 30—50% доходов, а 23% — более 50%.

Отмечается, что полностью довольны своей зарплатой и не хотели бы получать никаких прибавок только 3% опрошенных.

По итогам 2021 года новогоднюю премию получили 28% россиян. Такие данные представлены в исследовании сервиса «Работа.ру», участие в котором приняли более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

 13.01.2022 13:09

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Комментарии

2
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ugor
ugor
14.01.2022 14:11
<p>Глупость полнейшая,никто ничего не прибавит! Ну если рублей 300 - 500 и то верится с трудом! А простота хуже воровства!)))</p>
1
Asimon
14.01.2022 19:55
<p>Каждый десятый россиянин рассчитывает - остальные 90 % просто реалисты или депутаты...</p>
2

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