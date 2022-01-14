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ФНС и несколько банков подключили к цифровой платформе для МСП

14.01.2022 14:28
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ТАСС

Федеральная налоговая служба и ряд банков уже подключены к цифровой платформе для малого и среднего предпринимательства (МСП), запуск которой в пилотном режиме ожидается в феврале. Об этом сообщил в пятницу глава Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Исаевич на пленарном заседании Всероссийского форума семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия».

«Цифровая платформа для МСП в феврале начнет свое действие [в пилотном режиме]. На сегодняшний день к ней подключено более семи банков, Федеральная налоговая служба. И уже более десяти регионов интегрированы с ней», — сказал он.

По словам Исаевича, цель платформы — агрегировать внутри единого информационного пространства все федеральные и региональные меры поддержки, включая финансовые инструменты. На ней предприниматели также смогут узнать об изменениях в законодательстве, добавил он.

Как ранее отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, через такую платформу можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться специальными сервисами. Например, подобрать кредиты и оформить на них заявку.

Платформа разрабатывается Корпорацией МСП в рамках исполнения поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова.

С 1 февраля 2022 года в России стартует эксперимент по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать свое дело, на базе цифровой платформы МСП, сообщается на сайте Кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

 29.12.2021 15:05

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