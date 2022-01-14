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ФТС: внешнеторговый оборот России вырос в январе — ноябре на 37,3%

14.01.2022 14:35
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Внешнеторговый оборот России за январь — ноябрь 2021 года составил 703 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 37,3%. Такие данные представила Федеральная таможенная служба.

Положительное сальдо торгового баланса составило 170,1 млрд долларов США, что на 77,2 млрд больше, чем в январе — ноябре 2020 года.

Экспорт России за 11 месяцев 2021 года составил 436,5 млрд долларов (плюс 44,4% в годовом выражении). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,8%, на страны СНГ — 13,2%. Отмечается, что основой российского экспорта в январе — ноябре 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,2% (в январе — ноябре 2020 года — 50,4%). Стоимостный объем топливно-энергетических товаров по сравнению с январем — ноябрем 2020 года возрос на 55,3%, а физический остался на уровне того же периода прошлого года.

Доля металлов и изделий из них в январе — ноябре 2021 года в общем стоимостном объеме экспорта составила 10,6% (в январе — ноябре 2020 года — 10,1%). По сравнению с январем — ноябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,5 раза, а физический — на 10,6%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе — ноябре 2021 года составила 6,5% (в том же периоде 2020 года — 7,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,7% (в январе — ноябре 2020 года — 5,1%), в страны СНГ — 18,3% (19,0%). По сравнению с январем — ноябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 31,7%.

Импорт России в январе — ноябре 2021 года составил 266,5 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 27,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ — 10,6%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,3% (в январе — ноябре 2020 года — 47,5%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — ноябрем 2020 года увеличился на 32,3%. Физический объем импорта легковых автомобилей возрос в 1,5 раза, грузовых автомобилей — в 1,5 раза.

Накануне ФТС отдельно опубликовала информацию об импорте Россией товаров из стран дальнего зарубежья по итогам декабря 2021 года. Так, по предварительным данным таможенной статистики, в январе — декабре 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 261,75 трлн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020-го возрос на 26,6%. Стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре составил 25,73 млрд долларов и по сравнению с ноябрем 2021 года возрос на 8,2%.

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