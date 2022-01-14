Решетников предложил ввести норму о направлении доходов бюджета выше прогноза в расходы

Минэкономразвития предлагает закрепить в Бюджетном кодексе РФ норму, позволяющую направлять поступившие сверх прогноза доходы бюджета на расходы, сообщил глава министерства Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития в прошлом году обращал внимание на то, что бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов: их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом прогноза цен на нефть и курса рубля. Он пояснял, что бюджет формируется на основе консервативной оценки доходов, и если они фактически оказываются выше, то в расходы это превышение не идет, а направляется на сокращение заимствований или на формирование переходящих остатков.

«По итогам 2020 года поступило 760 миллиардов рублей незапланированных доходов из экономики, и они обратно не вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга. В прошлом году мы сделали большой шаг вперед: в декабре на основе уточненного прогноза Минфин уточнил оценку доходов — 400 миллиардов рублей будут доступны, они пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике. Это важнейший шаг вперед», — сказал Решетников.

По его мнению, такой подход «стоит закрепить в Бюджетном кодексе».