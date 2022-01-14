Все новости

Глава ЦБ Набиуллина назвала энергетический переход мощным проинфляционным фактором

14.01.2022 15:12
1 904
Время прочтения: 1 минута
Источник
РИА Новости

Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

«Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что энергопереход носит проинфляционный характер из-за того, что экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже. «ESG-фактор — это, по сути дела, длящийся шок предложения, аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 70-х годах», — подытожила она.

Ранее, в ноябре, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявлял, что энергетический переход несет проинфляционные риски для российской экономики, они лежат на стороне предложения.

Структурные изменения, такие как диджитализация, новые формы занятости и энергетический переход, могут дать стимулы для экономического роста.

 14.01.2022 13:30

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86