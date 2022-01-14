Глава ЦБ Набиуллина назвала энергетический переход мощным проинфляционным фактором

Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

«Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что энергопереход носит проинфляционный характер из-за того, что экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже. «ESG-фактор — это, по сути дела, длящийся шок предложения, аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 70-х годах», — подытожила она.

Ранее, в ноябре, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявлял, что энергетический переход несет проинфляционные риски для российской экономики, они лежат на стороне предложения.