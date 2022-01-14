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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Финсервис» на уровне «ruBBB-»

14.01.2022 16:45
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Финсервис

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Финсервис» на уровне «ruBBB-», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной достаточностью капитала и эффективностью деятельности, адекватным качеством активов и профилем фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Аналитики напомнили, что банк «Финсервис» — средний по величине активов банк, который специализируется на комплексном обслуживании предприятий крупного бизнеса и VIP-клиентов (физлиц), в том числе аффилированных и экономически связанных с бенефициарами банка, а также казначейских операциях. Основной объем бизнеса банка аккумулирован в Москве и Московской области, где банк представлен головным офисом и шестью дополнительными офисами. Также банк располагает сетью из 15 офисов в других городах РФ: Санкт-Петербурге, Новомичуринске, Сургуте, Салавате, Архангельске, Новодвинске, Барнауле, Оренбурге, Энгельсе, Астрахани, Ярославле.

Ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими конкурентными позициями в банковской системе России при сохранении невысокой диверсификации бизнеса. За период с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года портфель кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без учета муниципалитетов вырос почти на 26%, однако для банка по-прежнему характерна ограниченная клиентская база и наличие у некоторых клиентов отдельных хозяйственно-деловых признаков взаимосвязей между собой и/или с бенефициарами банка.

В числе прочего отмечается адекватная достаточность капитала и способность к его генерации. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на адекватном уровне для текущего риск-профиля (Н1.0 равен 17,3%, Н1.2 составляет 13,9%, Н1.1 равен 8,8% на 1 ноября 2021 года), буфер абсорбции убытков (запас по нормативу Н1.1) позволяет выдержать обесценение до 8,3% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность бизнеса продемонстрировала снижение, однако остается на умеренно высоком уровне (RoE равнялся 9,3% за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года по чистой прибыли в соответствии с РСБУ; за аналогичный период годом ранее RoE был равен 18,1%).

Банк России представил информацию, позволяющую сравнивать рейтинги разных российских рейтинговых агентств: на сайте регулятора опубликована таблица сопоставления рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр кредитных рейтинговых агентств.

 30.12.2021 14:31

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