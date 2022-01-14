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Россельхозбанк расширил сервис электронной регистрации ипотечных сделок

14.01.2022 21:19
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк обновил свой сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью. Теперь воспользоваться услугой могут клиенты, приобретающие недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке, включая индивидуальное жилищное строительство, сообщили в РСХБ.

«Все сделки по приобретению недвижимости с ипотечным кредитом Россельхозбанка с сегодняшнего дня можно зарегистрировать электронным путем. Сервис значительно экономит время участников сделки: вся процедура регистрации для клиентов проводится в момент получения ипотечного кредита, а срок регистрации перехода права собственности составит от одного до пяти дней (вместо 11 дней при регистрации через МФЦ)», — отмечается в релизе.

После подписания клиентом договора приобретения недвижимости банк направит все документы, необходимые для государственной регистрации сделки, по защищенному цифровому каналу в Росреестр. Официальный документ придет клиенту в личный кабинет на портале «Свое жилье».

В числе основных преимуществ электронной регистрации Россельхозбанк называет:

  • экономию времени на этапе государственной регистрации сделки с недвижимостью;
  • оперативное информирование участников сделки о статусе регистрации;
  • безопасную передачу документов по сделке с исключением доступа к ним третьих лиц;
  • возможность оформления регистрации даже при нахождении покупателя и продавца в разных регионах страны;
  • удобство использования электронного документа о регистрации.
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