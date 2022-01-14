Все новости

Минфин: на борьбу с ковидом в России в 2021 году потратили 850 млрд рублей

14.01.2022 21:31
2 513
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Расходы бюджета РФ на антикоронавирусные мероприятия в прошлом году составили около 850 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК.

«Мы в прошлом году потратили около 850 миллиардов рублей на антиковидные мероприятия», — сообщил он.

В первую очередь средства направлялись на оказание медицинской помощи населению, уточнил министр.

По его словам, в этом году продолжится подготовка первичного звена здравоохранения к принятию пациентов с COVID-19. «И в этом году эта проблема встанет очень остро, потому что «омикрон» быстро распространяется и мы видим его нарастание и в нашей стране», — добавил Силуанов.

Ранее глава Минфина сообщил журналистам, что в ближайшее время правительством РФ будет обнародован план борьбы с коронавирусом в связи с распространением нового штамма «омикрон». Как подчеркнул Силуанов, средства на это будут выделены в полном объеме.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
sergg65
sergg65
14.01.2022 23:32
<p>Да что там Дельта ? </p>
<p>О ! Микрон !!!</p>
<p>Уже потрачен триллион ...</p>
2
Steven Cohen
Steven Cohen
15.01.2022 12:52
<p>И что толку </p>
0
ugor
ugor
16.01.2022 07:01
<p>Сколько украли? </p>
0

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86