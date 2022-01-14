Минфин: на борьбу с ковидом в России в 2021 году потратили 850 млрд рублей

Расходы бюджета РФ на антикоронавирусные мероприятия в прошлом году составили около 850 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК.

«Мы в прошлом году потратили около 850 миллиардов рублей на антиковидные мероприятия», — сообщил он.

В первую очередь средства направлялись на оказание медицинской помощи населению, уточнил министр.

По его словам, в этом году продолжится подготовка первичного звена здравоохранения к принятию пациентов с COVID-19. «И в этом году эта проблема встанет очень остро, потому что «омикрон» быстро распространяется и мы видим его нарастание и в нашей стране», — добавил Силуанов.



Ранее глава Минфина сообщил журналистам, что в ближайшее время правительством РФ будет обнародован план борьбы с коронавирусом в связи с распространением нового штамма «омикрон». Как подчеркнул Силуанов, средства на это будут выделены в полном объеме.