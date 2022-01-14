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ВТБ: траты россиян во время каникул выросли на 20% по сравнению с прошлым годом

14.01.2022 21:42
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Клиенты ВТБ за первую неделю каникул потратили по картам 56 млрд рублей, что на 20% превышает показатель прошлого года. Количество трансакций увеличилось год к году на 16% — до 58 млн, сообщили в банке.

Наибольший объем трат в праздники по традиции пришелся на супермаркеты: в этой категории за первую неделю года клиенты ВТБ потратили почти 15 млрд рублей — на 20% больше, чем год назад. Количество трансакций тоже сопоставимо выросло.

На втором месте по объему трат — магазины одежды и обуви, где держатели карт банка израсходовали в совокупности свыше 5 млрд рублей, то есть на треть больше, чем годом ранее.

Третье место по объему трат заняли заведения общепита: оборот по картам ВТБ в этой категории составил 3,9 млрд рублей и на 41% превысил прошлогодний показатель.

На четвертом месте с общим объемом трат 2,8 млрд рублей — АЗС и станции техобслуживания автомобилей, на пятом — покупка бытовой техники и оборудования: здесь расходы клиентов ВТБ в каникулы составили 2,5 млрд рублей.

Также в топ-10 популярных категорий вошли продовольственные магазины различных форматов, магазины по продаже алкогольных напитков, товаров для дома, аптеки и гостиницы.

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Логотип "ВТБ" Ольга Мамедова

Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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Комментарии

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sergg65
sergg65
14.01.2022 23:30
<p>Да уж , потратили лишнего из- за опции сбережения ...</p>
0

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