ВТБ: траты россиян во время каникул выросли на 20% по сравнению с прошлым годом

Клиенты ВТБ за первую неделю каникул потратили по картам 56 млрд рублей, что на 20% превышает показатель прошлого года. Количество трансакций увеличилось год к году на 16% — до 58 млн, сообщили в банке.

Наибольший объем трат в праздники по традиции пришелся на супермаркеты: в этой категории за первую неделю года клиенты ВТБ потратили почти 15 млрд рублей — на 20% больше, чем год назад. Количество трансакций тоже сопоставимо выросло.

На втором месте по объему трат — магазины одежды и обуви, где держатели карт банка израсходовали в совокупности свыше 5 млрд рублей, то есть на треть больше, чем годом ранее.

Третье место по объему трат заняли заведения общепита: оборот по картам ВТБ в этой категории составил 3,9 млрд рублей и на 41% превысил прошлогодний показатель.

На четвертом месте с общим объемом трат 2,8 млрд рублей — АЗС и станции техобслуживания автомобилей, на пятом — покупка бытовой техники и оборудования: здесь расходы клиентов ВТБ в каникулы составили 2,5 млрд рублей.



Также в топ-10 популярных категорий вошли продовольственные магазины различных форматов, магазины по продаже алкогольных напитков, товаров для дома, аптеки и гостиницы.