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Кабмин не поддержал законопроект о повышенном налоге на машины дороже 4 млн рублей

15.01.2022 11:07
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ТАСС

Правительство РФ дало отрицательное заключение на внесенный еще в начале августа прошлого года законопроект депутатов от ЛДПР о повышенном налоге на машины стоимостью от 4 млн рублей вместо установленных сейчас 3 млн. Документ размещен в думской электронной базе.

Ранее в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме была размещена информация о законопроекте либерал-демократов о том, что повышенная ставка должна применяться к машинам стоимостью от 4 млн рублей. Сейчас эта планка установлена на уровне 3 млн. Согласно электронной базе Госдумы данная инициатива была внесена на рассмотрение палаты 6 августа 2021 года, что подтвердил ТАСС источник во фракции.

Согласно отзыву Кабмина, датированному 21 июля прошлого года, транспортный налог относится к региональным налогам, он устанавливается законами субъектов РФ о транспортном налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего региона, в бюджет которого он и зачисляется.

«Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в документе.

Законопроектом предлагалось применять повышающий коэффициент 1,1 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 4 млн до 7 млн рублей (сейчас от 3 млн до 5 млн рублей), коэффициент 2 — при средней стоимости легковых автомобилей от 7 млн до 15 млн рублей (сейчас от 5 млн до 10 млн рублей), коэффициент 3 — при средней стоимости легковых автомобилей от 15 млн до 22 млн рублей (сейчас от 10 млн до 15 млн рублей), а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас от 15 млн рублей). В ЛДПР отмечают, что из-за роста цен машины стоимостью до 4 млн рублей уже нельзя относить к роскошным.

Проект закона был направлен в комитет по бюджету и налогам, в первом чтении он не рассматривался.

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Комментарии

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Ехидна_1
15.01.2022 15:28
<p>"Правительство РФ дало отрицательное заключение на внесенный еще в начале августа прошлого года законопроект депутатов от ЛДПР о повышенном налоге на машины стоимостью от 4 млн рублей".</p>
<p>Зато совести хватило одобрить налог на нищенские проценты по вкладам свыше 1 млн.руб.</p>
5
misha2021
15.01.2022 20:14
<p>Ехидна_1, старший приказал, все под козырёк... Под видом борьбы с вирусом... Позор!!!? </p>
1

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