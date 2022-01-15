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Хинштейн: обезличенные персональные данные должны быть полностью защищены от раскрытия

15.01.2022 13:13
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ТАСС

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи убежден, что передача обезличенных персональных данных внутри частных структур может быть осуществлена только в случае полной уверенности, что их невозможно деанонимизировать. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн в рамках Гайдаровского форума.

«Для эффективного исполнения государством своих обязанностей, в том числе перед гражданином, оно должно обладать рядом данных и рядом сведений. А дальше уже начинается дискуссионное поле, <...> у нас есть серьезные разногласия [с Ассоциацией больших данных] о том, как следует поступать с другими данными, не относящимися к обязательным, которые гражданин добровольно сдает в банки, операторам сотовой связи, какие-то сетевые маркетплейсы, можно ли дальше эти данные превращать в товар», — сказал парламентарий.

«Есть позиция нашего комитета, — подчеркнул Хинштейн. — Мы считаем, что до тех пор, пока не будет полной достоверности и убежденности у всех у нас в том, что обработанные, анонимизированные, превращенные в большие данные невозможно потом вернуть назад, то есть обратно деанонимизировать, до этого момента ни о какой передаче больших данных разговора идти не может».

Президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова в ходе дискуссии заявила, что «никто никогда не даст никому гарантий отсутствия потенциальной возможности деобезличивания данных». «Здесь нужно оценивать риски против пользы», — считает она.

В свою очередь Хинштейн обратил внимание на поручение президента РФ Владимира Путина, «по которому необходимо проработать и найти механизм передачи больших обезличенных данных». «В поручении четко оговаривается: «при соблюдении защищенности персональных данных», поэтому с таким подходом давайте посчитаем, чего будет больше, вреда или пользы от того, что кто-то эти обезличенные данные сделает деанонимизированными, мы с таким подходом не согласимся», — заявил он.

Серебряникова ответила, что ассоциация прорабатывает методики, которые дают высокую вероятность невозможности деобезличивания, но не дают «стопроцентной вероятности ни в каком случае». «Мы с вами согласны, что мы должны сделать все, чтобы обезличенные данные не превратились в персональные», — сказала она.

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