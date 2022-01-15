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Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении»

15.01.2022 14:23
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ТАСС

Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», — говорится на сайте.

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

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