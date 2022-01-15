Booking.com подала кассацию по спору с ФАС о навязывании невыгодных условий

Компания Booking.com B.V. подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы РФ о навязывании российским гостиницам и отелям невыгодных условий договоров, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в Арбитражном суде Московского округа решение первой инстанции от 6 сентября и постановление апелляции от 17 ноября 2021 года. Выводы ФАС России о наличии доминирующего положения Booking.com B.V. соответствуют требованиям закона о защите конкуренции и основаны на представленных в материалах дела доказательствах, отметил столичный арбитраж.

По результатам рассмотрения дела антимонопольным ведомством в декабре 2020 года компания была признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Как посчитала ФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. Booking.com навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения.

Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com, заметила ФАС. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения. Указанные действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Кроме того, они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности, говорится в сообщении ведомства.

«Рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг. В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com — яркий пример таких практик», — отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

В предписании о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, ФАС потребовал от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Пресс-служба Booking.com отметила, что компания не согласна с решением российского антимонопольного ведомства и поэтому подала жалобу в Арбитражный суд Москвы.

«Booking.com является платформой, с помощью которой наши партнеры могут эффективно информировать о своих предложениях широкий круг клиентов на глобальном уровне. Для партнеров, предпочитающих абсолютно бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы и, помимо прочих услуг, предоставляет клиентскую поддержку на 44 языках. Принимая это во внимание, мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте», — отмечается в сообщении.

По их мнению, эта «модель гарантирует клиентам прозрачный и последовательный подход к сравнению цен». «Все участники туриндустрии переживают непростые времена, но мы рассчитываем и впредь поддерживать наших партнеров в России, обеспечивая столь необходимый в текущей ситуации спрос и тем самым способствуя скорейшему восстановлению отрасли», — рассказали в компании.

Нидерландская компания Booking.com B.V. 15 декабря 2021 года сообщила ФАС России об исполнении предписания о прекращении применения к российским гостиницам паритета цен и номеров. Booking.com внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу, отметила ФАС.