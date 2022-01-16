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Минфин Турции спрогнозировал ускорение дедолларизации в республике в ближайшие недели

16.01.2022 10:11
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ТАСС

Конвертация валютных активов из долларов США в турецкую лиру ускорится в ближайшие недели. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.

Выступая перед главами неправительственных организаций в Стамбуле, Небати заявил, что «инфляция в Турции снизится до однозначных цифр ко времени президентских и парламентских выборов, назначенных на середину 2023 года, после того как в декабре она достигла 19-летнего максимума в 36%». «Дедолларизация ускорится в ближайшие недели», — сообщил Небати.

Также министр добавил, что «по состоянию на вечер пятницы на счетах в рамках правительственной схемы, защищающей депозиты в лирах от обесценивания валюты, было размещено более 131 млрд лир (9,69 млрд долларов)».

В декабре 2021 года власти Турции представили уникальный для финансовой практики страны инструмент защиты частных вкладов населения в турецких лирах, который призван значительно укрепить интерес к депозитам в национальной валюте на фоне ее чрезмерной волатильности. Физические лица смогут открыть срочный сберегательный счет в лирах под гарантии от государства, что на дату закрытия счета они не потеряют средства из-за снижения доходности вследствие изменения курсов валют или установленной при открытии процентной ставки. Такие депозиты можно будет открыть на три, шесть, девять и 12 месяцев. Министерство финансов пояснило, что в день закрытия счета банк сравнит процентную ставку и курс валют на дату открытия, если какой-то из этих показателей окажется таким, что снизит изначально планировавшуюся доходность вклада, то итоговая сумма, возвращаемая клиенту, будет пересчитана в его пользу и в большую сторону на основании актуальных реалий финансового рынка.

Турецкая лира в ноябре 2021 года обвалилась почти на треть по сравнению с началом года. Причиной этого называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать учетную ставку, составляющую на данный момент 14%. Это один из наиболее высоких уровней среди развивающихся стран. В последнюю неделю курс лиры торговался на отметке 13,6 за единицу американской валюты.

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Комментарии

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ugor
ugor
16.01.2022 14:03
<p>У нас такое не возможно...а ведь если бы вклады пересчитывали по курсовой разницы,то все хранили бы в рублях...хотя что это я размечтался!!! Сколько денежных реформ! Сколько раз население обманывали...иммунитет остался!)))</p>
2
SL/TP
16.01.2022 20:49
<p>Да вообще доллар запретите там у себя и сразу настанет коммунизм - чего тяните?</p>
0
Happyme
Happyme
17.01.2022 10:12
<p>SL/TP,</p>
<p>России для улучшения стабильности рубля достаточно будет перести расчёты за углероды с Западом за рубли.</p>
0

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