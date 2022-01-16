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Личным кабинетом налогоплательщика пользуются уже более 40 млн россиян

16.01.2022 13:18
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Источник
ТАСС

Более 40 млн россиян стали пользователями личного кабинета налогоплательщика, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

«Сейчас личным кабинетом налогоплательщика пользуются более 40 миллионов человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн», — сказал он.

«Это полные изменения привычки по уплате налогов. Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат», — подчеркнул Егоров.

Кроме того, по его мнению, сама по себе цифровизация не является полным ответом на современные вызовы. «Если мы держим в голове принцип незаметности и комфортности, это можно сделать проще. Но для этого нужно выйти за пределы представления, что я отвечаю только за то, сколько налогов отражено в строчке декларации, а посмотреть, что следует изменить в среде, которая рождает данные, чтобы получилось более простое администрирование», — отметил Егоров.

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Комментарии

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b@nka
b@nka
16.01.2022 16:22
<p>с 11.01.2022 не могу декларацию подать через этот самый кабинет, постоянно ошибка, уже и в ТП обратился, до сих пор разбираются и это федеральная служба, тихий ужас.</p>
0
ДимонВ
16.01.2022 21:06
<p>Сегодня хотел вычет оформить ,так вот расчет в этом кабинете интересный ,процентов 5 предлагают вместо 13 .Как обычно топорные кабинеты</p>
0
s_udm
17.01.2022 08:22
<p>Тоже заполняла декларацию, сумма вычета с налоговой сошлась, а сумма к возвату на 516 руб меньше. Казалось бы - возьми 13%, что сложного, чистая математика.</p>
0
sukraloza
17.01.2022 14:12
<p>да, только почему интересно инспекторы в налоговой все время говорят "к нам этот личный кабинет никакого отношения не имеет". кабинет показывает одно, а информационная система самого инспектора совсем другое. зато денежки на содержание получают стабильно.</p>
1

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