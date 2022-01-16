Личным кабинетом налогоплательщика пользуются уже более 40 млн россиян

Более 40 млн россиян стали пользователями личного кабинета налогоплательщика, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

«Сейчас личным кабинетом налогоплательщика пользуются более 40 миллионов человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн», — сказал он.

«Это полные изменения привычки по уплате налогов. Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат», — подчеркнул Егоров.

Кроме того, по его мнению, сама по себе цифровизация не является полным ответом на современные вызовы. «Если мы держим в голове принцип незаметности и комфортности, это можно сделать проще. Но для этого нужно выйти за пределы представления, что я отвечаю только за то, сколько налогов отражено в строчке декларации, а посмотреть, что следует изменить в среде, которая рождает данные, чтобы получилось более простое администрирование», — отметил Егоров.