​На Мосбирже начались торги паями биржевого фонда ​на глобальные активы

На Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Сбер — Оптимальный глобальный портфель» под управлением УК «Сбер Управление активами», говорится в сообщении торговой площадки.

«Фонд повторяет структуру индекса «Сбер Оптимальный глобальный индекс» (Sber Optimal Global Index). В состав портфеля фонда входят акции крупнейших американских компаний из индекса S&P 500, в том числе по которым выплачиваются высокие дивиденды, а также облигации компаний из США и развивающихся рынков, включая Китай, Бразилию, Индонезию и других», — говорится в релизе.

Помимо этого, в качестве защитного актива в состав фонда входит золото. Как поясняется, такая структура фонда адаптирована к любому движению международного фондового рынка, поскольку он инвестирует в различные сегменты финансовых рынков и классы активов.



Средства, полученные в виде дивидендов и купонных выплат по облигациям, реинвестируются. Новый фонд доступен неквалифицированным инвесторам. Минимальная сумма покупки — 10 рублей.

Всего на фондовом рынке Мосбиржи в настоящее время обращается 139 биржевых фондов. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы. За 2021 год совокупный оборот по биржевым фондам составил 610,9 млрд рублей, сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 3 млн частных инвесторов.