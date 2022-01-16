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​«ГПБ Мобайл» запустил подключение виртуальной сим-карты

16.01.2022 17:46
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» предлагает возможность подключения через виртуальную сим-карту на абонентских устройствах, поддерживающих технологию eSIM.

Напомним, eSIM — это виртуальная сим-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает две сим-карты. Технология удобна и безопасна: eSIM можно использовать одновременно с пластиковой сим-картой с разными номерами и тарифами на одном устройстве, ее нельзя потерять или сломать, а данные на ней защищены блокировкой смартфона. Технологию поддерживают большинство современных моделей телефонов.

Возможность подключиться к «ГПБ Мобайл» через eSIM доступна в офисах обслуживания в Москве и Московской области, а также на сайте оператора. Подключение к услугам происходит после заключения договора оказания услуг связи путем сканирования QR-кода. С помощью QR-кода абонент может установить на виртуальную сим-карту настройки оператора.

«Теперь с использованием технологии eSIM подключиться к услугам оператора можно простым наведением камеры на QR-код без установки обычной пластиковой сим-карты на свой мобильный телефон. Для получения QR-кода нужно будет посетить офис обслуживания или заказать доставку на дом. В течение года мы планируем запустить возможность подключения к услугам оператора по технологии eSIM и в других регионах. Кроме того, в скором времени мы рассматриваем возможность дистанционного заключения договора на услуги мобильной связи в мобильном приложении «ГПБ Мобайл», — сообщила генеральный директор «ГПБ Мобайл» Нина Цирулик.

Для абонентов, которые подключаются к «ГПБ Мобайл» по eSIM, доступны все тарифы оператора и бонусы: удвоение первого платежа, бесплатное тестирование связи — 5 Гб и 200 минут на 14 дней, а также 1 000 бонусных рублей на мобильный счет за переход со своим номером. В случае перехода на eSIM «ГПБ Мобайл» со своим номером абоненту будет необходимо получить сим-карту или eSIM оператора с временным номером. Процесс переноса номера займет не более восьми дней, после чего абонент сможет пользоваться eSIM оператора «ГПБ Мобайл» и получит 1 000 рублей за переход со своим номером.

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