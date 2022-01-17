Рубль немного дешевеет, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль немного слабеет к доллару и евро на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,27 рубля, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,09 рубля (плюс 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,11—76,3 рубля за доллар и 86,91—87,15 рубля за евро.



Индекс Мосбиржи на 8:25 мск прибавляет 0,67% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 621,06 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск. С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.