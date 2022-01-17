Все новости

В СК предложили усовершенствовать уголовную статью о сокрытии имущества неплательщиком налогов

17.01.2022 08:47
1 069
2 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Уголовная ответственность за сокрытие имущества неплательщиками налогов нуждается в совершенствовании. Об этом заявила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

«Надо внимательно посмотреть на диспозицию статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов») и подумать над тем, все ли злоупотребления она охватывает. На сегодняшний день мы видим, что эта уголовная ответственность требует совершенствования», — сказала она.

Леоненко пояснила, что на практике налогоплательщики даже не столько скрывают имущество, сколько «создают условия для непоступления денежных потоков в свое распоряжение, что становится непреодолимым препятствием для налоговых органов по обращению на них взыскания».

Статья 199.2 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие неплательщиком имущества и денежных средств от принудительного взыскания недоимки, по ней грозит до семи лет лишения свободы. «Речь идет о тех ситуациях, когда налоговый орган, установив сумму неуплаченного налога, выставляет требование налогоплательщику об ее уплате. Однако тот начинает скрывать свои активы, в том числе деньги, за счет которых могут быть взысканы неуплаченные налоги. Это образует состав преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ», — уточнила Леоненко.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
ugor
ugor
17.01.2022 09:19
<p>Пусть по оффшорам разных виолинчленистов прошерстят!))) А то все эти нововведения только для плебса!</p>
2
SL/TP
17.01.2022 20:48
<p>Что только не придумают, чтобы только не работать как надо!</p>
0

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86