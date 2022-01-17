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Председатель Credit Suisse ушел в отставку после нарушения COVID-мер

17.01.2022 08:57
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РБК

Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров, сообщает РБК со ссылкой на релиз компании. Орта-Осорио проработал в этой должности меньше года.

«Я сожалею, что ряд моих действий привел к трудностям для банка и скомпрометировал мою способность представлять организацию <...>. Поэтому я считаю, что моя отставка отвечает интересам банка и его акционеров в это критическое время», — приводятся в сообщении слова Орта-Осорио.

В конце 2021 года агентство Reuters сообщало, что Орта-Осорио дважды нарушил антикоронавирусные меры: в июле — в Великобритании и в ноябре — в Швейцарии.

Как указывало агентство со ссылкой на свои источники, предварительное расследование, которое велось внутри холдинга, выявило, что в июле Орта-Осорио присутствовал на финале Уимблдонского турнира во время визита в Великобританию, тогда как правила страны требовали, чтобы он в это время находился на карантине.

Он снова нарушил требования карантина в Швейцарии, после того как прилетел в страну 28 ноября, отмечало Reuters. Предправления Credit Suisse должен был выдержать десятидневный карантин, однако он покинул страну уже 1 декабря.

Орта-Осорио был назначен председателем правления Credit Suisse в апреле 2021 года. Он возглавил швейцарский холдинг после того, как тот понес убытки из-за краха двух хедж-фондов: Greensill Capital и Archegos Capital. В задачи Орта-Осорио входил в том числе выбор стратегии дальнейшей работы Credit Suisse.

В качестве одного из вариантов рассматривалось объединение холдинга с лидером рынка UBS Group. Bloomberg писал, что новый управляющий может также выбрать чистку активов, снижение капитала инвестиционного подразделения банка, продажу части бизнеса.

Вместо Орта-Осорио председателем Credit Suisse станет Аксель Леманн.

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