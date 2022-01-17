17 января. О чем пишут газеты

📰 В России планируют повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, пишут «Известия». Минэнерго совместно с регионами скорректируют показатель для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух», следует из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. В Минэнерго подтвердили, что ведомство рассматривает возможность увеличения показателя для регионов, конкретные объемы будут проработаны дополнительно. Достижение показателей может происходить в том числе за счет перевода транспорта на газ.

📰 Цены на комплектующие для персональных компьютеров, а в первую очередь на ключевой элемент высокопроизводительных машин для требовательных игр или занятий вроде видеомонтажа — видеокарты остаются на запредельно высоких уровнях, пишут «Известия». Большинство потребителей в России просто не может себе позволить современный компьютер, а представители ретейла и эксперты считают, что такое положение дел может продлиться еще немало месяцев. «Базовая» карта для высокопроизводительных компьютеров Nvidia GeForce RTX 360 стоит в российской рознице от 77 тыс. до 90 тыс. рублей в зависимости от производителя.

📰 5G хотят протестировать в метро, пишут «Известия». Соответствующую заявку на испытание связи пятого поколения в подземке Москвы, Санкт-Петербурга и Казани «Ростелеком» подал в Госкомиссию по радиочастотам. Для этого оператор просит выделить диапазон 3,3–4,1 ГГц — он оптимален для 5G c точки зрения качества покрытия в крупных городах и стоимости строительства сетей. По мнению экспертов, для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей 5G.

📰 Большинство (77%) опрошенных PwC руководителей крупнейших компаний мира ожидают улучшения состояния мировой экономики в 2022 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса. Высокий градус оптимизма фиксировался и в прошлогоднем, мартовском опросе PwC, по которому ускорения темпов роста мирового ВВП ожидали 76% руководителей. При этом США продолжают оставаться наиболее привлекательной страной в плане перспектив роста выручки для крупного бизнеса, увеличивая отрыв по этому показателю от Китая. Главными опасностями 2022 года 4,5 тыс. опрошенных CEO назвали киберриски и риски для здоровья.

📰 Минпромторг подготовил план актуализации 51 действующего справочника наилучших доступных технологий (НДТ), который должен быть реализован в пять этапов до 2026 года, на каждом из которых будет обновлено 9—11 документов, пишет «Коммерсант». Официальной причиной этого в правительстве называют энергопереход и необходимость учета в справочниках лучших технологий планов по достижению климатических целей РФ. Но, вероятно, под пересмотр ответственных ведомств попадут и случаи, когда НДТ в силу активности отраслевого лобби признавались устаревшие технологии.

📰 Российские владельцы и операторы бизнес-джетов просят Минтранс обеспечить им те же условия и скорость получения допусков для рейсов за рубеж, какими обладают иностранные перевозчики, прилетающие в РФ, пишет «Коммерсант». Начиная с ЧМ 2018 года иностранцам ускорили выдачу разрешений при использовании самолетов вместимостью до 20 пассажиров до одного рабочего дня. Российским перевозчикам приходится ждать допусков до нескольких дней. Однако эксперты полагают, что у Москвы нет рычагов воздействия на ситуацию, кроме ухудшения условий для иностранцев.

📰 Основным фактором, влияющим на курс рубля, сейчас можно смело назвать степень обострения геополитических рисков, рассказал «Российской газете» старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. По его словам, без учета дисконта на геополитику обоснованный уровень курса доллар/рубль может находиться на уровне 65 или даже ниже. Что касается курса евро/рубль, то обострение специфических для России рисков может привести к кратковременному выходу на уровень 90 или даже выше, отметил эксперт, добавив, что в случае ослабления геополитических рисков ожидается стабилизация на уровне 84—85.

📰 Итоги переговоров России с США и НАТО, в том числе по вопросу неприсоединения к альянсу Украины, вызвали у рынка опасения, пишут «Ведомости» со ссылкой на экономистов «Ренессанс капитала», которые видят повышенные риски эскалации, хотя полноценный военный конфликт между Россией и Украиной и связанные с ним жесткие санкции еще далеки от базового сценария инвесткомпании. В своем новом докладе они оценили новый проект санкций США против России на случай вторжения последней на Украину как умеренно жесткий: в случае его реализации рубль может ослабнуть на 3—6% (75—76 рублей за доллар в среднем в 2022 году), доходность по ОФЗ — вырасти на 1,2 процентного пункта.

📰 Острая нехватка линейного персонала в ретейле и доставке увеличила популярность платформ, где компании могут найти сотрудников на несколько часов, пишет «Коммерсант». Так, сервис временной занятости Ventra Go! привлек 700 млн рублей от фонда «ВТБ Капитал Инвестиции». Инвесторы ожидают, что такие платформы смогут перевернуть рынок найма, как это сделали в свое время агрегаторы в сегменте такси. Однако пока немногие ретейлеры готовы пользоваться сервисами, предлагающими услуги самозанятых, подчеркивая возникающие дополнительные риски.