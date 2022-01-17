Темпы роста ВВП Китая в 2021 году достигли максимума за десять лет

Темпы экономического роста в Китае в 2021 году на фоне успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии оказались самыми высокими за последние десять лет, составив 8,1%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР, передает ТАСС.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за IV квартал прошлого года достигла 4%. В октябре — декабре 2020 года соответствующий показатель составил 6,5%.

Согласно опубликованному документу, объем экономики Китая за минувший год превысил 114,36 трлн юаней (примерно 17,98 трлн долларов по текущему курсу). Рост в аграрном секторе за указанный период составил 7,1%, в промышленности и сфере услуг — по 8,2%.

Темпы роста ВВП КНР за последние несколько лет претерпели заметные колебания. В 2019 году они составили 6%, а в 2020-м из-за пандемии резко понизились — до 2,2%, минимального показателя за последние более чем 40 лет.

Статведомство сообщило, что доля безработных среди городского населения Китая в 2021 году составила 5,1%.

Совокупный объем производства крупных промышленных предприятий Китая в 2021 году вырос в годовом исчислении на 9,6%.

Номинальный доход на душу населения в Китае в 2021 году, несмотря на пандемию, вырос на 9,1% и составил 35 128 юаней (примерно 5 523 доллара по текущему курсу). В 2020 году номинальный доход на душу населения вырос на 4,7% и составил 32 189 юаней (примерно 4 960 долларов по курсу того времени).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за 2021 год увеличился на 12,5%, при этом объем реализации товаров онлайн вырос на 14,1%.

Глава Госстата КНР Нин Цзичжэ заявил, что китайская экономика за последние два года смогла выдержать негативное воздействие пандемии коронавируса, сохранив динамику, и в будущем продолжит успешно развиваться.

«В целом наша страна смогла сохранить устойчивую тенденцию к восстановлению и развитию, даже несмотря на существующие риски и вызовы», — отметил он на пресс-конференции. По словам чиновника, стимулирующие факторы, способствующие успешному росту китайской экономики, «остались без изменений, в приемлемом диапазоне».



«Не изменились и условия, обеспечивающие интенсивное развитие Китая, — уточнил Нин Цзичжэ. — Если принять во внимание показатели за весь год, мы можем прогнозировать, что экономика КНР продолжит демонстрировать стабильный прогресс».