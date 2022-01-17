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СМИ: Россельхозбанк может обанкротить структуры Алексея Хотина

17.01.2022 09:09
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Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк (РСХБ), кредитовавший экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, намерен добиваться банкротства структур бизнесмена, пишет «Коммерсант». Издание обнаружило на портале «Федресурс» информацию о намерении РСХБ заявить о банкротстве пяти юрлиц: ООО «Аврора», «Леонидас», «Промдело», АО «Куб» и МТЗ «Рубин». В РСХБ и представитель Хотина от комментариев отказались.

В 2020 году МТЗ «Рубин» и «Куб» фигурировали в судебных разбирательствах АСВ с банком «Югра». АСВ через суд привлекло руководителей этих юрлиц к возмещению убытков в рамках конкурсного производства «Югры». В агентстве пояснили, что судом на имущество наложены обеспечительные меры в пределах сумм исковых требований. В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у «Югры», а Алексей Хотин с 2019 года находится под следствием.

Иск поступил в суд 19 апреля.

 20.04.2021 10:49

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Промдело» владеет 18,41 тыс. кв. м в Орликовом переулке, д. 5, где находится бизнес-центр Orlikov Plaza. «Авроре» в этом же здании принадлежит 13,04 тыс. кв. м. «Леонидас» является арендатором этих площадей, а РСХБ — залогодержателем по ипотечному кредиту. «Куб» владеет рядом объектов общей площадью 15,7 тыс. кв. м в Багратионовском проезде, д. 7, где находится торговый комплекс «Горбушкин двор». Эти площади также в залоге у РСХБ. МТЗ «Рубин» контролирует в комплексе еще 123,6 тыс. кв. м — на них наложены обременения в пользу банка.

Директор департамента рынков капитала Colliers Денис Платов оценивает стоимость «Горбушкина двора» и Orlikov Plaza почти в 11 млрд рублей. По его мнению, стоимость площадки под комплексом оценивается в 5—5,5 млрд рублей. Затраты на реализацию здесь девелоперского проекта могут составить 18—22 млрд рублей, прогнозирует директор отдела инвестиций и рынков капитала CBRE Игорь Пущён.

Партнер юркомпании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин называет публикацию сообщений о намерении РСХБ подать заявление о несостоятельности компаний необходимым шагом перед началом банкротства. Такая процедура, по его словам, всегда связана со стремлением кредитора вернуть большую часть средств. Если торги по активам в рамках процедуры банкротства не состоятся дважды, то залогодержатель получит возможность забрать объекты. Но такой сценарий, поясняет эксперт, обычно рассматривается банками как нежелательный, так как коммерческая недвижимость для них непрофильный актив.

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