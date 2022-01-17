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В Госдуме предложили освободить ветеранов от оплаты коммунальных услуг

17.01.2022 09:27
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РБК

Депутаты из фракции ЛДПР собираются внести в Государственную думу законопроект с предложением об освобождении инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от платы за коммунальные услуги. Об этом написал депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, передает РБК.

«Вносим в Госдуму законопроект, предоставляющий инвалидам и участникам Великой Отечественной войны компенсацию в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — сообщил он.

Авторы инициативы хотят отдать «дань глубокого уважения» инвалидам Великой Отечественной войны и ее участникам, «которых с каждым годом остается с нами все меньше», сказано в пояснительной записке к законопроекту. Документ предусматривает внесение изменений в статьи 14 и 15 закона «О ветеранах».

Как указывают авторы законопроекта, сейчас ветераны и инвалиды ВОВ получают компенсацию в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг, самих жилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме и взноса на капитальный ремонт.

Депутаты оценили дополнительные расходы, которые понесет федеральный бюджет в случае, если закон будет принят, в 575 млн рублей за 2022 год. Одобрение предложенной инициативы позволит повысить уровень жизни ветеранов и инвалидов ВОВ в условиях кризиса, «а также, с учетом заслуг по защите Отечества, поднимет их особый правовой статус», сказано в документе.

Пока законопроекта нет в электронной базе Госдумы.

В сентябре прошлого года в Госдуме предложили увеличить число категорий граждан, которые имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Согласно нововведениям, с 2023 года объем средств из дохода семьи, который она тратит на ЖКУ, должен был сократиться до 18%, а с 2025 года — до 15%. Сейчас этот порог составляет 22% в большинстве регионов страны. Льготы предлагали распространить еще на 1 млн семей.

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Комментарии

5
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user0219951
17.01.2022 11:21
<p>Вы бы ещё через 10 лет освободили ветеранов от выплат. Смешно...</p>
9
Steven Cohen
Steven Cohen
17.01.2022 12:03
<p>Вот читая заголовок уже понятно кто внёс и какая судьба ждёт этот вброс </p>
8
Andr799
17.01.2022 12:42
<p>П - Популизм. Депутаты из фракции ЛДПР...........далее можно не читать.</p>
7
ugor
ugor
17.01.2022 14:27
<p>Сейчас пора освобождать участников первой мировой....а участники ВОВ ещё подождут! Как м квартирами....</p>
6
0413
0413
17.01.2022 17:30
<p>Ветерану должно быть больше ста лет</p>
4

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