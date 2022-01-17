Эксперты рассказали, как можно увеличить трудовой стаж

Увеличить трудовой стаж можно в случае, если человек имеет неучтенные периоды трудовой деятельности, например из-за невыплаты работодателем взносов в Пенсионный фонд России, рассказали опрошенные РБК юристы.

По словам руководителя юридического агентства «Фролова и партнеры» Анны Фроловой, работодатели могут не отчислять взносы за работников как намеренно, так и ненамеренно — имеются в виду периоды, когда в России отсутствовал Пенсионный фонд.

«В таком случае подтверждением стажа могут служить и трудовые книжки, и трудовые договоры, а также трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы», — сообщила Фролова. По ее словам, вопросы с неучтенными периодами работы, например в 1990-х годах, часто возникают в судебной практике.

В стаже учитывается не только работа по трудовому договору. «В случае если гражданин работал по гражданско-правовому договору, в стаж учитывается период оказания услуг или работ», — уточнила Фролова. Она отметила, что многие работодатели, нанимая сотрудника по ГПД, не передают данные в Пенсионный фонд, то есть уклоняются от уплаты налогов за работника и уплаты страховых взносов.

Учесть стаж для назначения пенсии могут и индивидуальные предприниматели. «Периоды осуществления предпринимательской деятельности, в течение которой ИП уплачивал единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, подтверждаются свидетельством об уплате этого налога и иными документами, выданными территориальными налоговыми органами в установленном порядке», — сообщил РБК юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. «Таким образом, период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в котором уплачивались страховые взносы, засчитывается в страховой стаж, который подтверждается выпиской из ПФР», — уточнил эксперт.

Особую категорию людей, которые также могут подтвердить свой стаж, составляют бывшие заключенные. Если в местах лишения свободы они привлекались к оплачиваемому труду, то это время считается в трудовом стаже.

«Учет этого времени возложен на администрацию исправительного учреждения. Основной документ, подтверждающий трудовой стаж заключенного, — это трудовая книжка, а при ее отсутствии — справка, выдаваемая администрацией исправительного учреждения», — сказала Анна Фролова.

Иногда возникает вопрос, может ли засчитываться в качестве трудового стажа учеба в вузе. «Граждане, проходившие обучение в высших учебных заведениях до 2002 года, имеют право на зачет срока обучения в стаж», — рассказала юрист. А нынешние студенты могут зачесть в трудовой стаж прохождение практики, но только в том случае, если со студентом на этот период заключался трудовой договор.

Чтобы предоставить документы о неучтенном трудовом стаже в ПФР, можно использовать портал госуслуг. Данная услуга называется «корректировка индивидуального лицевого счета в ПФР», рассказала Фролова.

Сейчас в России основным документом, который подтверждает трудовой стаж, являются трудовые книжки. С 2020 года они ведутся в электронном виде; для подтверждения трудовой деятельности до 31 декабря 2019 года можно использовать как бумажные трудовые книжки, так и трудовые договоры.



Стоит различать понятия трудового и страхового стажа. Трудовой стаж — это суммарная продолжительность трудовой и иной полезной деятельности до 1 января 2002 года. Он необходим для оценки пенсионных прав по состоянию на эту дату. Для расчета страховых пенсий за более поздние периоды используется понятие страхового стажа, которое подразумевает периоды, когда работодатель уплачивал за работника взносы в ПФР.