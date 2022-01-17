Инвесткомпания Sova Capital завладела 5,4% акций «Ренессанс Страхования»

Инвесткомпания Sova Capital, выступавшая андеррайтером на первичном публичном размещении (IPO) группы «Ренессанс Страхование» Бориса Йордана, стала владельцем 5,4% акций этой группы, пишет «Коммерсант», уточняя, что причиной мог быть недобор заявок на бумаги в ходе IPO. Теперь Sova передала пакет Московскому Кредитному Банку (МКБ) на условиях РЕПО.

Sova Capital еще 25 октября получила 30 млн акций (5,4% капитала) «Ренессанс Страхования», следует из раскрытия группы. Таким образом, по режиму расчетов Московской биржи Т+2 сделка была осуществлена в день IPO «Ренессанс Страхования», а поставка бумаг андеррайтеру состоялась через два торговых дня. Если исходить из цены размещения, сумма сделки составила до 3,6 млрд рублей.

Согласно подготовленному к IPO информационному меморандуму «Ренессанс Страхования», «андеррайтеры согласятся, в соответствии с условиями и положениями, содержащимися в соглашении об андеррайтинге, приобрести обыкновенные акции по цене предложения». В дальнейшем размещенные в пользу андеррайтеров первичные акции (cash-in) распределялись среди инвесторов, которые должны были оплатить их до даты, согласованной с андеррайтером.

Тем не менее Sova Capital не продала 30 млн акций «Ренессанс Страхования» инвесторам. Как следует из раскрытия группы, опубликованного на прошлой неделе, в середине декабря передала их в рамках сделки РЕПО (то есть операции по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи) МКБ. По словам человека, близкого к МКБ, вторая часть сделки РЕПО еще не осуществлена.

После IPO «Ренессанс Страхования», которое не вызвало ажиотажа среди инвесторов, бумаги группы только дешевели. В конце торгового дня 14 января акции торговались на 25,7% ниже цены размещения.

Free float группы «Ренессанс Страхование», не считая пакета МКБ, составляет 18,7%. Ее мажоритарным акционером (38,3%) является холдинг «Ренессанс Страхование», принадлежащий Борису Йордану и его партнерам. Другой крупнейший акционер с долей 9,7% — офшор Романа Абрамовича Centimus Investments, который докупал акции на IPO. Также 8,9% — у фондов Baring Vostok через кипрскую Notivia. Кроме того, после IPO среди крупных акционеров группы появились и новые лица: так, им стал гендиректор холдинга «Ренессанс Страхование» Сергей Рябцов, который приобрел 2,6% акций у Sputnik Management Services.

«По-видимому, Sova Capital как андеррайтер не смогла собрать книгу, и поэтому ей пришлось сохранить акции «Ренессанс Страхования», что отвлекло определенный объем ликвидности у инвесткомпании», — полагает независимый эксперт Андрей Есин. Поэтому, по его словам, чтобы восполнить ликвидность, компания «репует акции с близким к ней МКБ, который может дать ставку пониже, чем можно получить по таким бумагам на открытом рынке».