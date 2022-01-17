РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги «для алма-атинских храмов»

Сообщения с призывом перевести средства на восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате с якобы подписью председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) являются мошенническими, сообщает РИА Новости со ссылкой на ОВЦС.

«Неизвестные злоумышленники ведут рассылку писем с подделанной подписью председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, в которых содержится призыв перечислить деньги на некий счет якобы на «восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате (Республика Казахстан)». <...> Письма, а также телефонные звонки от этих мошенников поступают широкому кругу адресатов как в России, так и в других странах. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата обращает внимание на то, что данные рассылки и звонки являются мошенническими и не имеют никакого отношения к деятельности ОВЦС. Призываем вас проявлять разумную осторожность и уточнять информацию в официальных источниках», — отмечается на сайте отдела.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.



Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. После этого на первом заседании Совбеза Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию договора о коллективной безопасности за помощью «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.