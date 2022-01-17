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Обзор рынков от Банки.ру: российские активы в начале дня предпринимают попытки восстановления

17.01.2022 11:35
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

Старт торгов на российском фондовом рынке прошел в умеренно позитивном ключе.

Основным фактором поддержки для наших акций выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к максимумам прошлого года, торгуясь в районе 86,5 доллара за баррель. Также покупкам способствовало закрытие азиатских площадок, где большинство ведущих индексов смогли продемонстрировать рост до 0,7%. При этом консолидация фьючерсов на основные американские индексы у уровней пятничного закрытия не дает дополнительных ориентиров для направленного движения.

На таком фоне к 11:05 мск индекс Мосбиржи подтянулся на 0,3%, поднявшись в район 3 610 пунктов. Лидерами торгов выступают бумаги «Яндекса» и АФК «Система», прибавляющие порядка 1,5%. Хуже рынка торгуются TCS Group и СберБанк, теряющие более 2%.

Индекс Мосбиржи, закончив предыдущую неделю ниже отметки 3 600 пунктов, сегодня на старте торгов предпринимает попытки отыграть данную отметку. Если на предстоящей неделе наметится снижение геополитической напряженности, фокус инвесторов сместится в сторону фундаментальных факторов, что будет способствовать покупкам в наших бумагах и коррекционному росту рынка. При этом сигналом к дальнейшему снижению будет служить закрепление индекса Мосбиржи ниже 3 600 пунктов. В этом случае целью негативной динамики рынка может стать район 3 100—3 200 пунктов.

Отметим, что сегодня, с учетом выходного на биржах США, к концу дня может наблюдаться снижение активности игроков и волатильности на рынках.

В валютной секции Московской биржи в начале дня основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, после первого часа основной сессии доллар теряет порядка 0,1%, торгуясь чуть ниже 76,2 рубля, евро прибавляет аналогичную величину, поднявшись выше 87 рублей.

Национальная валюта сейчас поддерживается как внешними, так и внутренними факторами. Покупкам в рубле способствуют высокие цены на нефть и умеренное укрепление валют развивающихся стран. Из внутренних драйверов выделим начало подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 января, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность. В случае отсутствия роста геополитических рисков данные факторы будут способствовать восстановлению рубля, в результате чего на горизонте недели пара доллар/рубль может отступить ниже 75 рублей.

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