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Эксперты назвали причины возможного снижения зарплаты за январь

17.01.2022 20:53
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РИА Новости

Мнение о том, что зарплата в январе всегда ниже, чем в другие месяцы, ошибочно, однако она и правда может быть ниже, чем обычно, если работник был в отпуске, брал больничный или если какие-то части зарплаты зависят от количественных результатов работы, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

«Существует ошибочное мнение, что за январь зарплата всегда меньше, чем за другие месяцы», — отметила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. По ее словам, если сотрудник получает оклад и отработал все рабочие дни по производственному календарю, то он получает полную зарплату, которая установлена в трудовом договоре.

«Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата, действительно, будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата», — уточнила эксперт. Она пояснила, что пособие на время больничного рассчитывают исходя из среднего заработка застрахованного, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При расчете отпускных берут другой показатель: средний заработок при расчете которого учитывают доход за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата.

Как отметил директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов, большинство из нас получают оклад, который выплачивается ежемесячно в соответствии с нормой рабочего времени. Несмотря на то что в январе люди фактически работают меньше, установленная норма рабочего времени так же меньше.

«Поэтому если ваша ежемесячная зарплата состоит только из оклада и вы не пропустили ни одного рабочего дня (не болели и не брали отпуск), то в январе вы получите полную зарплату, как и в других месяцах», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что меньший размер зарплаты в январе можно получить из-за пропуска рабочих дней и больничного. По его словам, есть такое понятие, как «дорогой месяц», к ним относятся январь, февраль и май. В эти месяцы норма рабочего времени меньше, чем в других, поэтому в них «дорого» болеть и ходить в отпуск.

Еще одна ситуация, на которую обратил внимание Спасов, это когда зарплата состоит не только из оклада, но также премии, надбавки, компенсации. В этом случае в полном размере буду выплачены те части, которые считаются пропорционально от нормы рабочего времени.

Если же какие-то выплаты зависят от фактического количества рабочих дней или количественных результатов работы, то общий доход за январь может быть меньше стандартного, так как праздники уменьшили рабочее время, добавил эксперт.

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Комментарии

1
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С.В.
С.В.
17.01.2022 21:43
<p>Ну слава богу, разъяснили. Что если получили меньше ЗА январь - это просто так кажется. Видимо, когда заходишь в магазин, а там что-то подорожало - это тоже только кажется. Как бы еще убедить в этом остальных? Особенно продавцов.</p>
3

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