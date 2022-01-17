Минтруд: минимальное пособие по беременности и родам в 2022 году вырастет почти до 64 тыс. рублей

Минимальный размер пособия по беременности и родам составит 63,9 тыс. рублей в 2022 году при обычных родах, максимальный — до 360 тыс. рублей, сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram. При осложненных родах минимальный размер пособия составит 71,2 тыс. рублей, максимальный — 401,3 тыс. рублей, уточнили в министерстве.

По данным публикации, если роды протекали без осложнений, то за 140 дней мать получит пособие в размере минимум 63 932 рубля, его максимальный размер составит 360 164 рубля. Если были осложнения, то за 156 дней мама получит пособие в размере минимум 71 238 рублей, его максимальный размер составит 401 325 рублей.

Отмечается, что увеличение минимального размера пособий обусловлено индексацией минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, максимальный размер увеличился за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Если стаж работы менее полугода, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ. А в регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, — МРОТ с учетом этих коэффициентов.