«Сбер» запустил обучающий курс по теме исламского финансирования

«Сбер» запустил обучающий онлайн-курс «Исламское финансирование», который рассчитан на сотрудников и клиентов банка, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, программа обучения включает два академических часа и находится в открытом доступе на сайте «СберУниверситета».



«В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нем содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала», — говорится в релизе.

По итогам обучения слушатели получат сертификат «СберУниверситета» о прохождении курса «Исламское финансирование».