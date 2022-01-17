​Банк «Русский Стандарт» предлагает «Каско Лайт»

В отделениях банка «Русский Стандарт» теперь можно приобрести страхование автомобиля по программе «Каско Лайт» от компании «Зетта Страхование», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новая программа страхования — это комплексная защита автомобиля на случай аварии, уничтожения и хищения. Страховой полис включает в себя риски угона, кражи машины (без ключей и документов), а также в результате разбойного нападения и страхование от тотального повреждения (более 70% от стоимости) авто в результате стихийных бедствий; техногенных аварий; наружных механических повреждений застрахованного автомобиля животными», — говорится в релизе.

Кроме того, транспортное средство будет защищено на случай ДТП, произошедшего не по вине cтрахователя или в случае обоюдной вины сторон.

Как уточняется, по программе «Каско Лайт» могут быть застрахованы легковые машины не старше десяти лет, которые используются для личных поездок.

Преимуществами программы в банке называют следующие параметры: отсутствие франшизы по договору, оформление договора доступно без осмотра ТС, мультидрайв — отсутствует ограничение лиц, допущенных к управлению.

Стоимость страховой защиты автомобиля на год составит 11 990 рублей при страховых выплатах до 1,7 млн рублей.