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​Банк «Русский Стандарт» предлагает «Каско Лайт»

17.01.2022 21:22
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Русский Стандарт

В отделениях банка «Русский Стандарт» теперь можно приобрести страхование автомобиля по программе «Каско Лайт» от компании «Зетта Страхование», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новая программа страхования — это комплексная защита автомобиля на случай аварии, уничтожения и хищения. Страховой полис включает в себя риски угона, кражи машины (без ключей и документов), а также в результате разбойного нападения и страхование от тотального повреждения (более 70% от стоимости) авто в результате стихийных бедствий; техногенных аварий; наружных механических повреждений застрахованного автомобиля животными», — говорится в релизе.

Кроме того, транспортное средство будет защищено на случай ДТП, произошедшего не по вине cтрахователя или в случае обоюдной вины сторон.

Как уточняется, по программе «Каско Лайт» могут быть застрахованы легковые машины не старше десяти лет, которые используются для личных поездок.

Преимуществами программы в банке называют следующие параметры: отсутствие франшизы по договору, оформление договора доступно без осмотра ТС, мультидрайв — отсутствует ограничение лиц, допущенных к управлению.

Стоимость страховой защиты автомобиля на год составит 11 990 рублей при страховых выплатах до 1,7 млн рублей.

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