Официальный курс доллара повысился на 27 копеек, евро — снизился на 3

Банк России установил официальные курсы валют на 18 января.

Курс доллара повысился на 27,36 копейки, составив 76,0404 рубля (75,7668 рубля на 17 января). Курс евро опустился на 2,85 копейки, до 86,8609 рубля (с 86,8894 рубля на 17 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,63 рубля (плюс 42 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:45 мск стоил 87,48 рубля (плюс 53 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 75,74 до 76,8 рубля за доллар и от 86,55 до 87,78 рубля за евро.