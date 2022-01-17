Правительство утвердило беззаявительное постановление компенсации по ОСАГО для инвалидов

С этого года граждане с инвалидностью могут получать компенсацию за страхование автомобилей без подачи заявлений и документов, сообщается на сайте правительства. Новые правила предоставления таких выплат утвердил глава Кабмина Михаил Мишустин.

После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд проактивно проинформирует инвалида или его законного представителя о положенной компенсации. Потом в течение пяти рабочих дней деньги поступят гражданину таким же способом, как он получает другие выплаты, например почтовым переводом, курьером на дом либо на банковский счет. Раньше для получения компенсации по ОСАГО людям приходилось подавать документы в учреждения соцзащиты.

Отмечается, что для автоматического начисления выплаты все организации, ответственные за предоставление этой услуги инвалиду, должны направить необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Так, сведения о полисе ОСАГО будут поступать в ЕГИССО из автоматизированной информационной системы обязательного страхования. Сведения об установленной инвалидности и медицинских показаниях для приобретения транспорта поступят в Федеральный реестр инвалидов от органов медико-социальной экспертизы. Если договор ОСАГО заключил представитель инвалида, например один из родителей, то сведения об этом поступят в ЕГИССО из Единой информационной системы о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты и социальных услуг.

Если организации по каким-то причинам не направили сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, для получения компенсации инвалиду или его представителю можно будет обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об инвалидности. Сделать это можно лично или через портал госуслуг.

Инвалиды, имеющие автомобиль по медицинским показаниям, могут получить компенсацию за полис ОСАГО в размере 50% от его стоимости. Такое же право имеют законные представители инвалидов, если автомобилем пользуется их подопечный.