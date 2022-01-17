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Дебетовую «СберКарту» теперь можно получить за один визит в СберБанк

17.01.2022 14:49
2 622
5 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Дебетовая «СберКарта» стала доступна для моментальной выдачи в офисах обслуживания СберБанка. Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что «если клиенту потребуется пластиковая карта «прямо сейчас», ее можно получить без предварительной заявки и за одно посещение».

В банке напоминают, что дебетовую «СберКарту» также уже давно можно оформить без пластикового носителя на сайте или в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

В зависимости от остатка на счете или суммы покупок «СберКарта» позволяет получать бонусы от партнеров программы «СберСпасибо» и начисление до 5% от суммы покупок в кафе, ресторанах, такси и 10% на АЗС, следует из релиза.

Обслуживание карты будет бесплатным, если тратить по ней от 5 тыс. рублей в месяц или хранить от 20 тыс. рублей, а также при оформлении подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+».

«СберКарта» предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодежи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров, добавляют в банке.

Самые популярные дебетовые карты с cash back

Выбор пользователей Банки.ру
Название Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
0 до 1,5%
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Лиц.№ 1000
0 до 10%
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Лиц.№ 2766
0 1,5%
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Лиц.№ 3292
0 до 1,5%
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Лиц.№ 1000
0 - 1 188 до 15%
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Комментарии

5
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sukraloza
17.01.2022 14:58
<p>ба! ну надо же, и правда в 21 то веке. никогда такого не было и вот те на. </p>
<p>КредитЕвропаБанк вообще на месте эмбоссированные карты раньше изготавливал при клиенте. а тут сбер....</p>
2
move333
17.01.2022 15:26
<p>ещё б они её бесплатной сделали, кому оно надо платно по обслуге за их спасибы то, а так на всякий случай валяется их моментум бесплатный</p>
2
krivtsov
17.01.2022 16:21
<p>Не "если клиенту надо", а уважать надо время жизни каждого человека</p>
0
sukraloza
17.01.2022 16:55
<p>я бы перефорулировал. что сотрудник сбербанка решит за клиента, что ему выгоднее впарить, это стандартная процедура в этом банке. krivtsov,</p>
3
aamonster
17.01.2022 21:34
<p>move333, на всякий случай напоминаю про прикол моментума (а также visa digital от сбера): когда у него кончится срок действия – остаток средств зависнет (заблокируется и карта, и счёт, перевести с него будет невозможно), придётся идти в отделение, писать заявление и ждать, пока деньги переведут на другой счёт (вроде около недели было).</p>
<p>Так что надо отслеживать срок и заблаговременно перевести деньги на другую карту.</p>
0

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