Дебетовую «СберКарту» теперь можно получить за один визит в СберБанк

Дебетовая «СберКарта» стала доступна для моментальной выдачи в офисах обслуживания СберБанка. Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что «если клиенту потребуется пластиковая карта «прямо сейчас», ее можно получить без предварительной заявки и за одно посещение».
В банке напоминают, что дебетовую «СберКарту» также уже давно можно оформить без пластикового носителя на сайте или в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».
В зависимости от остатка на счете или суммы покупок «СберКарта» позволяет получать бонусы от партнеров программы «СберСпасибо» и начисление до 5% от суммы покупок в кафе, ресторанах, такси и 10% на АЗС, следует из релиза.
Обслуживание карты будет бесплатным, если тратить по ней от 5 тыс. рублей в месяц или хранить от 20 тыс. рублей, а также при оформлении подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+».
«СберКарта» предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодежи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров, добавляют в банке.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 1,5%
|
Оформить
Лиц.№ 1000
|0
|до 10%
|
Оформить
Лиц.№ 2766
|0
|1,5%
|
Оформить
Лиц.№ 3292
|0
|до 1,5%
|
Оформить
Лиц.№ 1000
|0 - 1 188
|до 15%
|
Оформить
Лиц.№ 2673
Комментарии
<p>КредитЕвропаБанк вообще на месте эмбоссированные карты раньше изготавливал при клиенте. а тут сбер....</p>
<p>Так что надо отслеживать срок и заблаговременно перевести деньги на другую карту.</p>