Дебетовую «СберКарту» теперь можно получить за один визит в СберБанк

Дебетовая «СберКарта» стала доступна для моментальной выдачи в офисах обслуживания СберБанка. Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что «если клиенту потребуется пластиковая карта «прямо сейчас», ее можно получить без предварительной заявки и за одно посещение».

В банке напоминают, что дебетовую «СберКарту» также уже давно можно оформить без пластикового носителя на сайте или в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

В зависимости от остатка на счете или суммы покупок «СберКарта» позволяет получать бонусы от партнеров программы «СберСпасибо» и начисление до 5% от суммы покупок в кафе, ресторанах, такси и 10% на АЗС, следует из релиза.

Обслуживание карты будет бесплатным, если тратить по ней от 5 тыс. рублей в месяц или хранить от 20 тыс. рублей, а также при оформлении подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+».



«СберКарта» предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодежи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров, добавляют в банке.