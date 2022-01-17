Все новости

Турчак предложил поднять зарплаты муниципальных служащих до конкурентоспособного уровня

17.01.2022 15:20
1 510
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает необходимым обеспечить конкурентоспособный уровень зарплат муниципальных служащих, в том числе для привлечения молодых специалистов. Об этом он сообщил на заседании Совета по местному самоуправлению при СФ.

Турчак призвал коллег из Минфина, Минтруда, администрации президента в I квартале 2022 года провести межведомственное совещание по этой теме. «Конечно, ситуацию в этой части нужно менять. Можно сколь угодно много проводить различных конкурсов, отмечать дипломами, грамотами, но если мы не будем платить достойную зарплату на местах, никакие новые законы о местном самоуправлении никогда не заработают и не дадут своего эффекта», — подчеркнул Турчак.

По его словам, доля молодых людей до 35 лет на муниципальной службе составляет на сегодняшний день лишь 30%. «Безусловно, это связано с невысоким пока престижем муниципальной службы, относительно невысокой заработной платой», — добавил первый вице-спикер Совфеда.

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, законопроект в том числе «предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления», что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Со временем дефицит в возрастных когортах 18—25 лет будет неизбежно распространяться на более старшие, что приведет к сокращению численности активного трудоспособного населения, «старению» основной рабочей силы и разбалансировке пенсионной системы, считают эксперты.

 17.01.2022 08:38

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»