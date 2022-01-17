Турчак предложил поднять зарплаты муниципальных служащих до конкурентоспособного уровня

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает необходимым обеспечить конкурентоспособный уровень зарплат муниципальных служащих, в том числе для привлечения молодых специалистов. Об этом он сообщил на заседании Совета по местному самоуправлению при СФ.

Турчак призвал коллег из Минфина, Минтруда, администрации президента в I квартале 2022 года провести межведомственное совещание по этой теме. «Конечно, ситуацию в этой части нужно менять. Можно сколь угодно много проводить различных конкурсов, отмечать дипломами, грамотами, но если мы не будем платить достойную зарплату на местах, никакие новые законы о местном самоуправлении никогда не заработают и не дадут своего эффекта», — подчеркнул Турчак.

По его словам, доля молодых людей до 35 лет на муниципальной службе составляет на сегодняшний день лишь 30%. «Безусловно, это связано с невысоким пока престижем муниципальной службы, относительно невысокой заработной платой», — добавил первый вице-спикер Совфеда.

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, законопроект в том числе «предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления», что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.