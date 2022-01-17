Состояние десяти богатейших людей планеты удвоилось за время пандемии

Состояние десяти богатейших людей мира за время пандемии увеличилось более чем вдвое — с 700 млрд до 1,5 трлн долларов, оно росло со скоростью 1,3 млрд долларов в день. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, занимающейся помощью населению беднейших стран мира, передает ТАСС.

Самыми богатыми жителями планеты названы со ссылкой на Forbes глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании по интернет-торговле Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, основатель компании в области компьютерных технологий Oracle Ларри Эллисон, основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший генеральный директор компании Microsoft и ее крупнейший после Гейтса акционер Стивен Балмер и глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

В отчете Oxfam «Неравенство убивает» в связи с проводимой Всемирным экономическим форумом виртуальной дискуссией, посвященной актуальным проблемам современности, в частности, отмечается, что за этот же период доходы 99% человечества упали, более 160 млн человек оказались за чертой бедности, а снижение доходов беднейших слоев населения мира ежедневно приводит к гибели 21 тыс. человек.

«Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете, — заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бучер. — Наша экономическая структура не только сделала всех нас менее защищенными от этой пандемии, но и активно позволяет тем, кто уже чрезвычайно богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды».

