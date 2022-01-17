Статистика ЦБ: банки в ноябре менее охотно поднимали ставки по депозитам для граждан, чем для компаний

Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в ноябре 2021 года в месячном и годовом выражении, при этом доходность розничных вкладов повысилась менее заметно, свидетельствует обновленная в понедельник инфографика ЦБ по депозитным ставкам.

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в ноябре 4,62%, что на 0,29 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 6,5% (плюс 0,43 п. п. к октябрю).

По сравнению с ноябрем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам выросли на 1,4 и 2,35 п. п. соответственно.



Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в ноябре 6,47% (плюс 0,5 п. п. к октябрю), свыше года — 7,43% (плюс 0,79 п. п.). В годовом выражении ставки по краткосрочным и долгосрочным корпоративным депозитам повысились на 3,2 и 2,94 п. п. соответственно.