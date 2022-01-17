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В Госдуме обсудят введение единого стандарта наставничества при трудоустройстве

17.01.2022 17:03
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ТАСС

В Госдуме планируют обсудить закрепление на законодательном уровне единого стандарта наставничества для молодых специалистов при трудоустройстве. Об этом сообщила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.

«Законодательное закрепление термина наставничества в том числе позволит нам перейти от разрозненных региональных практик к стройной единой системе подготовки, сопровождения и поддержки молодых кадров на конкретных предприятиях и на производстве», — отметила она в понедельник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию федеральной системы наставничества как необходимого инструмента адаптации молодежи.

«Мы очень аккуратно подходим к этой инициативе (к законодательному закреплению наставничества. — Прим. ТАСС), она будет обсуждаться на площадке Государственной думы с теми предприятиями, которые внедрили у себя наставничество, с теми регионами, которые успешно это реализуют», — подчеркнула депутат. Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич уточнил, что законопроект планируется разработать в течение года.

Как указала Стенякина, молодые специалисты при первом трудоустройстве сталкиваются с трудностями, в том числе с отсутствием необходимого опыта работы, знаний об организации производства, со сложностями в период адаптации. По ее словам, система наставничества позволит справиться с этими проблемами. «Нам нужно создать мотивацию и для самих наставников. Когда мы введем четкое понятие «наставник», это позволит работодателю создать справедливую систему премирования сотрудников», — добавила она.

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