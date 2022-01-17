Финансист объяснил, когда на бирже открывается окно возможностей

Понимание того, что будет с акциями на бирже и какие дивиденды смогут получить инвесторы, формируется на основе отчетности эмитентов, и период ее публикации, в частности, открывает «окно возможностей» на бирже. Об этом рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

В России, по его словам, главные возможности открываются в марте — апреле, когда эмитенты публикуют годовую бухгалтерскую отчетность, на основании которой уже можно уверенно прогнозировать будущие дивиденды.

«Для более опытных инвесторов окно возможностей наступает в августе — сентябре, то есть в период, когда дивидендный сезон завершился, а отчетность за девять месяцев еще не опубликована», — считает Тузов.

В этот момент, по его мнению, многие отличные акции торгуются на минимальных годовых уровнях и их можно купить достаточно дешево.

«Если говорить о возможностях на рынке, связанных с политикой и экономикой других стран, то тут важным моментом будет решение ФРС по ставке», — указывает эксперт. Если ставка Федеральной резервной системы США будет значительно повышена, это может спровоцировать, по его словам, обвал на рынках и дать возможность купить акции дешево из-за ухода значительного числа спекулянтов, торгующих с высоким кредитным плечом.

В России традиционным позитивным сигналом для рынка является улучшение международных кредитных рейтингов страны. В последние годы, по мнению аналитика, рейтинговые агентства вели себя сдержанно в оценке российской экономики, хотя последняя продемонстрировала куда большую устойчивость, чем экономики многих западных стран.



«Эффективное преодоление пандемии COVID-19 в сочетании с высокими доходами бюджета от экспорта ресурсов и уходом санкционных рисков неизбежно приведет к повышению кредитного рейтинга страны, что даст возможность консервативным международным инвесторам направлять свои капиталы на российский фондовый рынок», — убежден Тузов.