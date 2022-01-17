Компания «МТС» запустила программу долгосрочной мотивации для своих специалистов

Компания «МТС» запустила новую программу долгосрочной мотивации акциями компании для участников продуктовых команд и наиболее эффективных сотрудников других направлений, сообщается в релизе компании. В 2022 году в программу будут включены около 300 сотрудников, в том числе менеджеры цифровых продуктов компании и IТ-эксперты.

Отмечается, что всего в программах долгосрочной мотивации, привязанных к стоимости акций компании «МТС», в 2022 году примут участие около 1 200 сотрудников.

Новая программа мотивации дополнит систему поощрения, действующую для всех сотрудников компании. Каждому участнику открытой в 2022 году программы будет выдан трехлетний опцион на получение акций компании. Количество акций, которые получат эксперты по развитию продуктов, будет зависеть от результатов выполнения бизнес-целей продукта и стоимости акций компании «МТС».

«Компания «МТС» планирует включить более 300 сотрудников в новую программу долгосрочной мотивации акциями компании в 2022 году. В число участников программы войдут менеджеры цифровых продуктов и IT-эксперты. Сейчас компания проходит процесс серьезной трансформации, основная цель которой — построить экосистему самых удобных и современных цифровых сервисов для наших клиентов. Важно, что драйвит эту трансформацию не только топ-менеджмент компании, но и сотрудники, которые создают и развивают новые продукты. Нам очень важно, чтобы люди, которые «руками» создают современные полезные сервисы, делают дома и города технологичными и удобными для жизни, имели правильную финансовую мотивацию», — отметил президент компании Вячеслав Николаев.