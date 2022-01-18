Опрос: рубль теряет позиции в качестве средства для хранения сбережений

Хранить накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян, показал январский опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Одновременно доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений.



В том, что сегодня стоит хранить сбережения или их часть в долларах, убеждены 46% россиян, в евро — 44%, в рублях — 41%. Чем старше респонденты, тем больше они доверяют рублю и меньше доллару. Мужчины и женщины в равной мере доверяют отечественной и американской валюте, а вот евро в качестве средства для хранения накоплений женщины называли реже. Сторонников европейской и американской валюты больше всего среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

В качестве лучшей валюты для хранения сбережений рубль и доллар россияне называли одинаково часто: по 23%, у евро в 1,5 раза меньше сторонников (14%). Среди респондентов до 34 лет больше всего тех, кто уверен в лидирующих позициях доллара (30%), среди россиян старше 45 лет больше сторонников рубля (25%). Респонденты с заработком от 80 тыс. рублей в месяц чаще граждан с более низким доходом считают лучшей валютой для сбережений доллар (26%) и евро (19%).

Позиции рубля с 2014 года были довольно устойчивы: хранить часть накоплений в отечественной валюте считало допустимым большинство россиян, однако в прошлом году такую точку зрения поддержал лишь каждый второй (48%), а в этом — лишь 41%. В качестве лучшей валюты для накоплений рубль сегодня выбрало минимальное с января 2014 года число опрошенных (тогда 31%).

А вот хранить деньги в долларах и евро сегодня считает целесообразным наибольшее количество россиян (46% и 44% соответственно). Американскую валюту считают лучшим средством для сбережений больше россиян, чем когда-либо.

Напомним, российская валюта большую часть прошлого года демонстрировала стабильность. В конце октября 2021-го, после очередного решения Банка России повысить ключевую ставку, пара доллар/рубль вплотную подошла к отметке 69 рублей, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. «Многим казалось, что рост рубля может быть продолжен, ведь для этого были все условия, в частности, высокие уровни в ценах на нефть. Однако уже в конце месяца на первый план вышел геополитический фактор, который привел к началу волны ослабления рубля. В результате менее чем за три месяца доллар вырос по отношению к рублю на 10% и поднялся выше 76 рублей. При этом цены на нефть вновь находятся в районе максимумов прошлого года и говорят в пользу неоцененности рубля. Однако геополитические риски в текущий момент выступают основным фактором для движения национальной валюты и способствуют ее ослаблению», — прокомментировал эксперт.



Если же говорить о динамике доллара в 2022 году, то к его окончанию, по мнению Богдана Зварича, американская валюта стабилизируется в диапазоне 76—78 рублей. При этом на протяжении года возможны отклонения от данного коридора как вниз, так и вверх, допускает аналитик.

