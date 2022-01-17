​Обзор рынков от Банки.ру: рубль и российские акции вновь под давлением

В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку нашим акциям оказывало сохранение высоких уровней на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 86 долларов за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на европейских фондовых площадках, где основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,8%.

Несмотря на это, к 18:00 мск индекс Мосбиржи упал на 2,5%, отступив в район 3 510 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги TCS Group, «Новатэка», Московской биржи и «Газпрома», потери которых превысили 4,5%. Лучше рынка торговались HeadHunter и Ozon, прибавившие 2,6% и 1,5% соответственно.

В начале торгов российский рынок попытался воспользоваться позитивным внешним фоном и перешел к восстановлению. Однако уже к середине дня, на фоне сохранения геополитических рисков, продажи вновь активизировались, что привело к компенсации утреннего подъема и переходу рынка к снижению. При этом негативные настроения преобладали в ходе всей основной сессии, в результате чего индекс Мосбиржи ушел под минимумы предыдущей недели. При этом он закрепился ниже поддержки, расположенной на уровне 3 600 пунктов, что говорит в пользу дальнейшего развития негативного сценария с целями в районе 3 100—3 200 пунктов. Переломить данную тенденцию может снижение геополитических рисков, что позволит инвесторам сместить фокус на фундаментальные факторы, которые говорят в пользу роста российских акций.



В валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,2%, торгуясь чуть выше 76,3 рубля, евро подтянулся на 0,1% до 87 рублей. Отметим, что национальная валюта продолжает игнорировать высокие уровни в ценах на нефть, которые говорят в пользу ее укрепления. Так, рублевая стоимость барреля нефти марки Brent в текущий момент превышает 6 500 рублей, что является историческими максимумами и говорит о существенной неоцененности национальной валюты. Плюс к этому поддержку ей оказывает рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 января.

Несмотря на это, на рубль продолжают давить геополитические факторы, что позволяет доллару удерживать позиции выше 76 рублей и предпринимать попытки дальнейшего роста. Однако, в случае уменьшения рисков, американская валюта может достаточно быстро откатиться в диапазон 73—75 рублей, который более оправдан с точки зрения фундаментальных факторов.