Индекс ОЭСР для России в декабре показал умеренный рост экономики

Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в декабре составил 103,9 пункта после 103,7 пункта в ноябре, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Среди основных развивающихся экономик CLI в России продолжает рост, хотя сейчас появляются признаки умеренного роста. CLI Китая (промышленный сектор) продолжил указывать на потерю динамики роста и теперь находится ниже долгосрочного тренда. В Индии CLI продолжает указывать на стабильный рост, тогда как в Бразилии наблюдается резкое замедление роста», — оценивает ситуацию ОЭСР.

Показатель в других странах неформального клуба БРИК в отчетном месяце в основном снизился: в Китае показатель сократился до 99,4 пункта с 99,6 пункта месяцем ранее, в Индии остался в целом на уровне в 100,2 пункта, в Бразилии — уменьшился до 98,6 пункта со 99,5 в ноябре.

Кроме того, агрегированный CLI стран «большой семерки» в декабре снизился до 100,3 пункта со 100,4 пункта в ноябре. CLI Франции показал рост до 100,1 пункта со 100 пунктов, США — остался на уровне 99,9 пункта, а в остальных странах значения снизились. Самое заметное месячное снижение наблюдалось в Германии, а также в Канаде, Италии и Великобритании.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть — девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.