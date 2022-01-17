СМИ: США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT

Соединенные Штаты и Европейский союз больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Вместо этого обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков, сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По ее информации, американцы и европейцы уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. Отключение России от системы SWIFT, как пишет издание, «слишком деликатно» для участников переговоров. Данный шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.



Вместе с тем указывается, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключении этого, чтобы продолжать оплачивать импорт газа и нефти из России.

Ранее будущий председатель германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выразил мнение, что ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT станет подобно «атомной бомбе» для денежного рынка. По мнению политика, исключение Москвы из SWIFT «может подорвать основу этой международной платежной системы». Мерц опасается серьезных последствий не только для европейско-российской, но и для мировой торговли.

На прошлой неделе группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в сенат США свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства, а также ограничение российского доступа к международной межбанковской системе SWIFT. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток — 2». В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» выразил мнение, что отключение России от системы SWIFT невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.